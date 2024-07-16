Президент Литвы Науседа назначил новым главнокомандующим армией Вайкшнораса

В Литве назначили нового главнокомандующего армией. На эту должность президент республики Гитанас Науседа утвердил 53-летнего Раймундаса Вайкшнораса, сообщает ТАСС.

Новый главнокомандующий армией Литвы получил образование в военной академии имени генерала Жемайтиса в Вильнюсе, а также в военном колледже армии США. На службу он поступил в 1991 году.

Вайкшнорас начинал как разведчик учебного разведывательного подразделения Минобороны, позже стал командиром одного из отделений. В 2006-2007 годах новый главком армией прибалтийской республики участвовал в военной миссии Литвы в Афганистане. По возвращении он руководил мотопехотной бригадой «Железный волк» и был командующим сухопутными войсками.

До назначения на должность главнокомандующего литовской армией Вайкшнорас занимал пост замначальника штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Ранее Науседа раскрыл курс внешней политики Литвы. По словам переизбранного на второй срок главы государства, Вильнюс продолжит придерживаться «твердого и последовательного курса», как это было в течение последних лет. Он также отметил важность укрепления безопасности страны.