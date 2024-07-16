В Раде заявили о необходимости «мясника» во главе ВСУ

Депутат Рады Дубинский: Киеву нужен во главе ВСУ «мясник»

Киев хочет видеть во главе Вооруженных сил Украины (ВСУ) большего «мясника», чем действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Офису [президента Украины] во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний», — написал парламентарий.

По его словам, в настоящее время Киев пытается отстранить руководство украинской армии, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя. Командование ВСУ осознает, что контрнаступление по требованию политического руководства может привести к катастрофическим последствиям, уточнил нардеп.

Дубинский также высказал мнение, что, дискредитируя действующих начальников ВСУ, офис президента Украины пытается привести на их места молодых командиров, придерживающихся логики «победа или смерть».

Ранее в США допустили замену главнокомандующего ВСУ. О желании президента Украины Владимира Зеленского обвинить Александра Сырского в неудачах украинской армии и снять с занимаемой им должности рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

