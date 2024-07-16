Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 16 июля 2024Ценности

В России начнут продавать кроссовки от Канье Уэста

В магазинах Lamoda Sport начнут продавать кроссовки YEEZY от Канье Уэста

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кроссовки бренда adidas YEEZY, созданные рэпером Канье Уэстом, начнут продавать в России. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители розничной сети спортивной одежды Lamoda Sport.

Известно, что старт продаж в трех флагманских розничных магазинах Lamoda Sport, расположенных в Москве на Кузнецком Мосту и Красной Пресне, а также в Санкт-Петербурге в торговом центре «Галерея», запланирован на 18 июля. В день запуска магазины будут работать допоздна — до последнего клиента. С 21 июля география продаж YEEZY расширится до 18 магазинов, включая южный регион — Краснодар, Сочи и Геленджик.

Материалы по теме:
Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Краденый мирПочему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
18 марта 2019
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

Lamoda Sport представит широкую линейку adidas YEEZY, в которую войдут топовые модели 350 V2, 500, 700, 700 V2 и Slide. Всего модельный ряд включает в себя 21 SKU.

В декабре 2023 года Канье Уэст объявил, что его бренд Yeezy возглавит Гоша Рубчинский. В публикации рэпера уточнялось, что приход «этого легендарного российского дизайнера в Yeezy (...) является важным достижением в истории дизайна».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

      Пожилые женщины обратили в бегство грабителей с молотком

      В США заявили о планах провести чистку в спецслужбах

      18-летняя падчерица Кортни Кардашьян снялась в откровенном бикини

      Фигурант дела о мошенничестве с формой для Росгвардии высказался о своей вине

      В ООН проверят данные о расправе ВСУ над российским пленным

      В Госдуме объяснили разницу между бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде

      Четырем россиянам вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

      Врач назвала способы распознать опасные родинки

      В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше