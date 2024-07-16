Среда обитания
Все
17:02, 16 июля 2024Среда обитания

В России научились прогнозировать засухи на год вперед

Сбер и Сколтех предложили модели долгосрочного прогнозирования засух

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Исследователи из Сбера и Сколтеха предложили модели прогнозирования засух по климатическим данным при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе банка, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». Исследование опубликовано в научном журнале первого квартиля Environmental Modelling & Software, а препринт доступен в онлайн-библиотеке arXiv.

Модель способна делать средне- и долгосрочные прогнозы засух на период от нескольких месяцев до года. Решение основано на использовании пространственно-временных нейронных сетей и доступных ежемесячных климатических данных и объединяет современные нейросетевые подходы с классическими методами.

«Прогноз засухи имеет первостепенное значение для многих регионов нашей страны. В том числе и для моего родного края — Астраханской области. Однако моделирование этого природного явления достаточно сложно ввиду необходимости учета различных факторов, в том числе и глобального потепления. Наши модели позволяют строить качественные прогнозы засухи на год вперед», — прокомментировал первый автор работы, старший инженер-исследователь Центра прикладного ИИ Сколтеха Александр Марусов.

Технологии протестировали на данных по пяти регионам, расположенным на разных континентах и в разных климатических зонах, — это Польша, штат Миссури в США, бразильский штат Гояс, индийский штат Мадхья-Прадеш и северная часть Казахстана. Предполагается, что нововведение поможет сельскохозяйственным предприятиям в планировании своей деятельности, а страховщикам и банкам в оценке соответствующих рисков и уточнения кредитных рейтингов корпоративных заемщиков.

Результаты исследования также будут применяться Сбером в системе управления рисками. По словам соавтора статьи, управляющего директора департамента интегрированного риск-менеджмента Сбера Назара Сотириади, в России климатические риски не так заметны, но существенно влияют на экономику. «Засухи создают риски для сельского хозяйства, объектов энергетики и населения. Мы используем результаты совместных исследований с коллегами из Сколтеха для повышения точности наших оценок в страховании и кредитовании», — констатировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Эвакуация пассажиров по надувным трапам из горящего самолета попала на видео

      В России научились прогнозировать засухи на год вперед

      В США рассказали о превращении высокоточных Excalibur в «болванку»

      Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше