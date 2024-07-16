В России упрекнули Зеленского в разрушении отношений Украины с Индией

Востоковед Маслов: Зеленский разрушает отношения Украины с Индией

Президент Украины Владимир Зеленский разрушает отношения с Индией своим неумением общаться с азиатскими странами. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передает издание «Взгляд».

По мнению эксперта, Зеленский на психологическом уровне неспособен принять собственную позицию Индии по Украине. Политолог подчеркнул, что Дели мог менее болезненно воспринять непубличные претензии.

«Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар», — отметил политолог. Он добавил, что Нью-Дели крайне негативно будет воспринимать любые указания на то, «с кем им дружить».

Ранее Зеленский назвал поездку Моди в Москву «сокрушительным ударом по мирным усилиям». В связи с этим послу Украины выразили недовольство в Министерстве иностранных дел Индии. Нью-Дели также отложил заседание совместной индийско-украинской группы по развитию культурных связей.