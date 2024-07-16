В России высказались о судьбе мирных переговоров с Украиной при победе Трампа на выборах

Депутат Чепа: Россия приветствует желание Трампа начать мирные переговоры

Россия приветствует желание кандидата в президенты США Дональда Трампа начать мирные переговоры по завершению украинского конфликта, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о судьбе диалога Москвы и Киева при победе Трампа на выборах президента США.

«Существует большое количество политиков разных стран, которые не поддерживают сегодняшнюю линию НАТО, направленную на эскалацию. Огромное количество людей понимают пагубность этой позиции. Поэтому мы постоянно слышим такие голоса, естественно, мы поддерживаем все стремления к мирным переговорам. Россия всегда стояла на условиях договоренностей, мы это помним с 2014 года, и мы будем поддерживать все устремления к мирному урегулированию. Подчас мы знаем, что бывают несколько странные пожелания пути достижения мира, но мы в любом случае поддерживаем все стремления к этому», — сказал депутат.

Президент [России Владимир] Путин высказал нашу позицию, мы будем естественно придерживаться этой позиции во всех мирных переговорах. (…) Мы должны делать все, чтобы мирные переговоры и решение вопроса были как можно быстрее Алексей Чепа депутат Госдумы

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Дональд Трамп намерен обсудить с Россией завершение украинского конфликта в случае победы на выборах президента. Политик намерен провести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Трамп неоднократно заявлял, что может быстро завершить украинский конфликт. В мае стало известно, что он уже разработал свой план для решения противостояния Москвы и Киева.