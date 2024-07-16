В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек

МВД Сербии: спецназ ликвидировал 89-летнего мужчину, застрелившего двух человек

Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) нейтрализовали 89-летнего стрелка. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

Уточняется, что стрельба произошла в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. Из-за пожара на участке возникла ссора, в результате подозреваемый застрелил из ружья семейную пару, а также ранил еще одного человека. После этого он скрылся в лесу.

В поисках нападавшего задействовали беспилотники с тепловизорами и вертолет. Прибывшие на место бойцы спецназа ликвидировали стрелка.

В 2023 году мужчина застрелил восемь человек в сербской общине Младеновац, еще 13 человек были ранены. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил произошедшее в Младеноваце как террористический акт.