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02:10, 16 июля 2024Мир

В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек

МВД Сербии: спецназ ликвидировал 89-летнего мужчину, застрелившего двух человек

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) нейтрализовали 89-летнего стрелка. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

Уточняется, что стрельба произошла в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. Из-за пожара на участке возникла ссора, в результате подозреваемый застрелил из ружья семейную пару, а также ранил еще одного человека. После этого он скрылся в лесу.

В поисках нападавшего задействовали беспилотники с тепловизорами и вертолет. Прибывшие на место бойцы спецназа ликвидировали стрелка.

В 2023 году мужчина застрелил восемь человек в сербской общине Младеновац, еще 13 человек были ранены. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил произошедшее в Младеноваце как террористический акт.

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      Марина Совина
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