В сети появились снимки 39-летней Кэти Перри в бикини без фотошопа

Американская певица Кэти Перри в откровенном виде появилась на пляже в Сен-Тропе, Франция. Соответствующие снимки в сети опубликовало издание Daily Mail.
Папарацци запечатлели 39-летнюю исполнительницу в компании ее возлюбленного, британского киноактера Орландо Блума. Так, на размещенных кадрах, не обработанных инструментами фотошопа, знаменитость предстала в солнцезащитных очках и бикини. При этом видно, что изделие в черно-белую клетку.
В качестве украшений артистка выбрала объемные круглые серьги, золотые браслеты и ожерелье.
Ранее сообщалось, что Кэти Перри снялась топлес для обложки своего нового альбома «143». Тогда певица позировала в прозрачном акриловом топе, который обнажал ее грудь.