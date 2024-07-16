Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 16 июля 2024Ценности

В сети появились снимки 39-летней Кэти Перри в бикини без фотошопа

Папарацци запечатлели певицу Кэти Перри в бикини на пляже в Сен-Тропе

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американская певица Кэти Перри в откровенном виде появилась на пляже в Сен-Тропе, Франция. Соответствующие снимки в сети опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю исполнительницу в компании ее возлюбленного, британского киноактера Орландо Блума. Так, на размещенных кадрах, не обработанных инструментами фотошопа, знаменитость предстала в солнцезащитных очках и бикини. При этом видно, что изделие в черно-белую клетку.

В качестве украшений артистка выбрала объемные круглые серьги, золотые браслеты и ожерелье.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри снялась топлес для обложки своего нового альбома «143». Тогда певица позировала в прозрачном акриловом топе, который обнажал ее грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет для них права на жизнь». Медведев призвал казнить бойцов «Азова», застреливших российского военнопленного

      Подсчитано число не оформляющих больничный лист россиян

      Российского военного осудили за уклонение от службы и сбор конопли

      Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

      Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

      Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

      В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

      Песков назвал сроки следующей прямой линии с Путиным

      В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

      Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше