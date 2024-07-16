В США полицейские застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

В США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

Полиция в американском городе Милуоки, штат Висконсин, где проходит съезд Республиканской партии США, застрелила подозрительную личность почти в четырех километрах от места проведения мероприятия, сообщает местный телеканал WISN.

«Сообщается, что полиция подстрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 мили от места проведения конгресса», — говорится в сюжете.

На данный момент на месте происшествия находится большое количество полиции. Вместе с тем местный журналист Дэн О'Доннелл утверждает, что подозреваемый погиб.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Ранее старший советник штаба Трампа Крис Ласивита рассказал, что Дональд Трамп отлично себя чувствует. Накануне политик впервые появился на публике после покушения, на его ухе была повязка.