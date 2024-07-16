В США предупредили о возможной мести за покушение на Трампа

Politico: в ФБР сообщили об угрозе актов возмездия за покушение на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США предупредили об угрозе актов мести за покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ силовых служб.

«ФБР и министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после нападения», — утверждается в публикации.

Согласно документу, под угрозой новой атаки находятся «связанные с выборами цели». При этом службы не стали раскрывать имена конкретных лиц, на которых может быть совершено нападение. В документе также указано, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».

Ранее представитель ФБР заявил, что в интернете выросло количество угрожающей риторики после покушения на кандидата в президенты США.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время митинга в Пенсильвании.

