В Кремле оценили влияние конфискации российских активов на судьбу других стран

Песков: конфискация активов РФ нанесет ущерб международной финансовой системе

Конфискация российских активов западными странами нанесет ущерб международной финансовой системе. Так влияние изъятия средств Центробанка РФ на судьбу других стран оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных шагах Саудовской Аравии в случае конфискации G7 и Евросоюзом российских активов, пресс-секретарь президента России заявил, что действия западных стран заставляют прочие государства беспокоиться.

«Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом», — пояснил он.

Ранее представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Евросоюзу, что готовы избавиться от ценных бумаг объединения, если тот решится на конфискацию российских активов. В одиночку саудиты не навредят экономике еврозоны, но могут запустить цепную распродажу госдолга ЕС, что усугубит слабые экономические показатели региона.

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, если Саудовская Аравия ответит на изъятие российских средств, распродажа последует со стороны очень многих мировых центральных банков, финансовых структур, корпоративных инвесторов и частных держателей ценных бумаг. «В мире уже приходит осознание, что эта война санкций может непредсказуемо отразиться на имуществе держателей тех ценных бумаг, которые инвестируют в западные экономики», — предупредил он.