Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью

Терапевт Хабибулина назвала отдающую в плечо боль симптомом болезни печени

Заболевания печени могут иметь разнообразные и порой неочевидные проявления, считает гастроэнтеролог, терапевт Лилия Хабибулина. Самые распространенные симптомы, появляющиеся при нарушениях работы печени она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Хабибулина рассказала, что печень выполняет около 500 различных функций. Она отвечает за фильтрацию крови, выработку желчи, участвует в метаболизме, регулирует свертываемость крови, синтезирует белки и витамины. Такое многообразие функций печени, говорит врач, объясняет большое количество возможных симптомов, появляющихся при нарушении ее работы.

Нередким проявлением заболевания могут быть пожелтение кожи и склер глаз, зуд, разнообразные кожные высыпания, синяки на теле, появление специфических сосудистых «звездочек» и «печеночных ладоней» Лилия Хабибулина гастроэнтеролог, терапевт

Гастроэнтеролог добавила, что заболевания печени можно заподозрить, если появляется дискомфорт или боль в верхней части живота, тошнота, рвота. Иногда на проблемы с печенью указывают отдающие в плечо или спину боли разной интенсивности и продолжительности. Акне, боли в суставах, заболевания кишечника, легких, щитовидной железы и почек, нарушения менструального цикла также могут быть признаками печеночной недостаточности.

Кроме того, врач добавила, что человек с таким диагнозом ощущает общее недомогание, у него ухудшается аппетит, может повышаться температура, он худеет и чувствует слабость. При тяжелых поражениях могут отекать ноги, увеличивается живот, развивается варикозное расширение вен передней брюшной стенки, появляется затрудненное дыхание.

Ранее кардиохирург Ашот Григорьян перечислил симптомы приближающегося инфаркта. По его словам, люди в таком состоянии ощущают боль в центре груди и между лопатками.