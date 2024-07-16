Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:38, 16 июля 2024Забота о себе

Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью

Терапевт Хабибулина назвала отдающую в плечо боль симптомом болезни печени

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Заболевания печени могут иметь разнообразные и порой неочевидные проявления, считает гастроэнтеролог, терапевт Лилия Хабибулина. Самые распространенные симптомы, появляющиеся при нарушениях работы печени она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Хабибулина рассказала, что печень выполняет около 500 различных функций. Она отвечает за фильтрацию крови, выработку желчи, участвует в метаболизме, регулирует свертываемость крови, синтезирует белки и витамины. Такое многообразие функций печени, говорит врач, объясняет большое количество возможных симптомов, появляющихся при нарушении ее работы.

Нередким проявлением заболевания могут быть пожелтение кожи и склер глаз, зуд, разнообразные кожные высыпания, синяки на теле, появление специфических сосудистых «звездочек» и «печеночных ладоней»

Лилия Хабибулинагастроэнтеролог, терапевт

Гастроэнтеролог добавила, что заболевания печени можно заподозрить, если появляется дискомфорт или боль в верхней части живота, тошнота, рвота. Иногда на проблемы с печенью указывают отдающие в плечо или спину боли разной интенсивности и продолжительности. Акне, боли в суставах, заболевания кишечника, легких, щитовидной железы и почек, нарушения менструального цикла также могут быть признаками печеночной недостаточности.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Кроме того, врач добавила, что человек с таким диагнозом ощущает общее недомогание, у него ухудшается аппетит, может повышаться температура, он худеет и чувствует слабость. При тяжелых поражениях могут отекать ноги, увеличивается живот, развивается варикозное расширение вен передней брюшной стенки, появляется затрудненное дыхание.

Ранее кардиохирург Ашот Григорьян перечислил симптомы приближающегося инфаркта. По его словам, люди в таком состоянии ощущают боль в центре груди и между лопатками.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Эвакуация пассажиров по надувным трапам из горящего самолета попала на видео

      В России научились прогнозировать засухи на год вперед

      В США рассказали о превращении высокоточных Excalibur в «болванку»

      Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше