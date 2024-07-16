Врач назвала способы распознать опасные родинки

Терапевт Уильямс: изменившие цвет и размер родинки могут быть опасными для жизни

Родинки, изменившие внешний вид, могут быть опасными для жизни и здоровья, так как они могут переродиться в раковую опухоль, рассказала терапевт Зоуи Уильямс. Способы распознать такие образования на коже она назвала изданию The Sun.

Уильямс предупредила, что перерождающиеся родинки могут оказаться меланомой — самым опасным типом рака кожи. Поэтому игнорировать изменения их внешнего вида нельзя, заявила врач. Главной отличительной чертой таких родинок она назвала изменение размера и цвета.

Она объяснила, что опасные родинки становятся асимметричными (один край отличается от другого), имеют неровные очертания, цвет становится неоднородным с вкраплениями разных оттенков черного и коричневого. Кроме того, они имеют большой размер и стремительно изменяются внешне.

Уильямс настоятельно рекомендовала людям, у которых есть потенциально опасные родинки, пройти осмотр у врача или записаться на онлайн-консультацию, во время которой можно показать фото родинки.

Ранее Уильямс назвала способ быстро взбодриться. По ее мнению, чтобы почувствовать прилив сил, не надо пить энергетические напитки, лучше выпить стакан воды или прогуляться.