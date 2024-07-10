Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:26, 10 июля 2024Забота о себе

Перечислены простые и эффективные способы быстро взбодриться

The Sun: прогулки на свежем воздухе и стакан воды помогут быстро взбодриться

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Сладкие энергетические напитки дают заряд энергии лишь на короткое время, вместо них лучше выпить стакан простой воды или прогуляться, посоветовала врач-терапевт, хирург Зоуи Уильямс. Эти и некоторые другие простые, но эффективные способы взбодриться она перечислила изданию The Sun.

Уильямс призвала не употреблять энергетики для повышения активности, так как они действуют на протяжении всего нескольких часов, к тому же содержат много сахара. Вместо этого она рекомендовала попробовать более полезные варианты. Так, по ее словам, могут помочь быстро взбодриться прогулки на свежем воздухе и стакан воды. Также получить заряд энергии, по словам Уильямс, можно, употребив в пищу богатые клетчаткой продукты, — они усваиваются медленно и позволяют избежать скачков сахара в крови.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Если же в течение длительного времени человек постоянно чувствует себя усталым и обессиленным и перечисленные способы не работают, необходимо обратиться за медицинской помощью, подытожила терапевт.

Ранее Зоуи Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия пустила Украину на заседание СБ ООН после просьбы США. Киев отказался напрямую обращаться к представителям Москвы

      Подполье сообщило о взрывах в Снигиревке

      Захарова назвала провокацией обвинения в адрес России

      В Петербурге подожгли могилу участника СВО

      Российский военный решил полгода отдыхать от службы и получил восемь лет колонии

      Гол Месси помог сборной Аргентины выйти в финал Кубка Америки

      В России захотели ограничить рост цен на авиабилеты

      Перечислены простые и эффективные способы быстро взбодриться

      Россиянин сходил в гости, постеснялся попросить открыть дверь и выпал с седьмого этажа

      Суд отказал адвокатам «крабового короля» в возвращении второго дела прокурору

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше