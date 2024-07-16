Выбранный Трампом кандидат в вице-президенты оказался в «стоп-листе» России

Выбранному Трампом кандидату в вице-президенты Джеймсу Вэнсу запрещен въезд в РФ

Выбранный Дональдом Трампом на пост вице-президента США 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс оказался в санкционном списке России. Об этом следует из заявления, опубликованного МИД РФ.

Отмечается, что Вэнс включен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. В «стоп-листе» на постоянной основе он оказался под номером 76. «Джеймс Вэнс (James David Vance) — сенатор-республиканец от штата Огайо», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент США Джо Байден критически высказался о кандидате в вице-президенты Джеймсе Дэвиде Вэнсе. «Что касается Джей-Ди Вэнса. Он много говорит о рабочем классе. Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для среднего класса, одновременно продвигая налоговые послабления для богатых», — отметил американский лидер.