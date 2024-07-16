Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 16 июля 2024Мир

Выбранный Трампом кандидат в вице-президенты оказался в «стоп-листе» России

Выбранному Трампом кандидату в вице-президенты Джеймсу Вэнсу запрещен въезд в РФ
Джеймс Вэнс

Джеймс Вэнс. Фото: Mike Segar / Reuters

Выбранный Дональдом Трампом на пост вице-президента США 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс оказался в санкционном списке России. Об этом следует из заявления, опубликованного МИД РФ.

Отмечается, что Вэнс включен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. В «стоп-листе» на постоянной основе он оказался под номером 76. «Джеймс Вэнс (James David Vance) — сенатор-республиканец от штата Огайо», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент США Джо Байден критически высказался о кандидате в вице-президенты Джеймсе Дэвиде Вэнсе. «Что касается Джей-Ди Вэнса. Он много говорит о рабочем классе. Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для среднего класса, одновременно продвигая налоговые послабления для богатых», — отметил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка

      Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

      В Ирландии назвали слова Орбана про Украину плохой новостью для Запада

      Российский боец UFC назвал преимущество американцев над соотечественниками

      Российский рецидивист расправился с новой знакомой во время пьянки в заброшенном доме

      В России захотели расширить основания для включения в реестр экстремистов

      Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

      В России снизились продажи легковушек с пробегом

      Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «Америка вынудила грустить»

      ВСУ атаковали беспилотниками пять российских регионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше