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20:39, 16 июля 2024Мир

Захарова ответила на вопрос об исключении Вэнса из санкционного стоп-листа

Захарова: вопрос об исключении Вэнса из стоп-листа не стоит на повестке

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Вопрос об исключении из санкционного стоп-листа сенатора от штата Огайо и кандидата на пост вице-призидента США Джеймса Дэвида Вэнса не стоит на повестке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Этот вопрос не стоит на повестке», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Отмечается, что в мае 2023 года российское внешнеполитическое ведомство опубликовал имена 500 граждан США, которым в качестве контрмер на действия американского правительства был закрыт въезд в Россию. В этот список вошел и сенатор Вэнс.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп выбрал Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него способностей к красноречию. По словам источников, Трамп также сделал этот выбор, потому что Вэнс молодой политик, который «молодо говорит».

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      Виктория Кондратьева
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