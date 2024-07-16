Житель ЛНР вонзил нож в грудь собутыльника и попал под суд

В ЛНР мужчина попал под суд за покушение на убийство знакомого

В Луганской народной республике (ЛНР) 41-летний местный житель вонзил нож в грудь собутыльника и попал под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Все материалы переданы в Артемовский районный суд Луганска.

По данным следствия, в мае 2024 года в квартире, расположенной в доме на Лутугинской улице, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, фигурант с ножом напал на знакомого из-за личных неприязненных отношений. Он нанес пострадавшему ножевое ранение в грудь. Мужчина был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что под Брянском Выгоничский районный суд назначил троим местным жителям наказание до восьми лет лишения свободы за то, что они во время застолья избили человека и на следующий день закопали его в лесу.