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12:17, 17 июля 2024Ценности

43-летнюю Натали Портман в мини-платье заметили на прогулке

Папарацци заметили актрису Натали Портман в мини-платье на прогулке

Фото: Rick Davis / SplashNews.Com / Legion-Media

Папарацци заметили на прогулке американскую актрису Натали Портман в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя звезда «Черного лебедя» предстала перед камерами в черном платье длины мини, оформленном глубоким декольте. При этом она носила укороченный жакет и открытые туфли на шпильке.

На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены и уложены в аккуратную прическу.

Ранее сообщалось, что Натали Портман появилась на публике с сумкой за сотни тысяч рублей. Уличные фотографы запечатлели актрису у звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе. В руке она несла синюю сумку люксового бренда Dior.

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      Мария Винар
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