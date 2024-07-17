43-летнюю Натали Портман в мини-платье заметили на прогулке

Папарацци заметили актрису Натали Портман в мини-платье на прогулке

Папарацци заметили на прогулке американскую актрису Натали Портман в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя звезда «Черного лебедя» предстала перед камерами в черном платье длины мини, оформленном глубоким декольте. При этом она носила укороченный жакет и открытые туфли на шпильке.

На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены и уложены в аккуратную прическу.

Ранее сообщалось, что Натали Портман появилась на публике с сумкой за сотни тысяч рублей. Уличные фотографы запечатлели актрису у звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе. В руке она несла синюю сумку люксового бренда Dior.