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09:10, 17 июля 2024Из жизни

85-летний пенсионер расправился с сыном на глазах у участников рыболовного турнира

В США 85-летний мужчина убил сына на глазах у участников рыболовного турнира

Фото: Newton County Sheriff's Office

В США пожилой житель штата Джорджия расправился с сыном на глазах у десятков гостей и участников рыболовного соревнования. Об этом пишет People.

12 июля множество людей съехались в город Ковингтон, где проходил рыболовный турнир, устроенный Троем Итоном. Около 19:00 полицию вызвали к магазину, где продавались рыболовные снасти. Выяснилось, что некий мужчина вошел в торговую точку и выстрелил в организатора турнира.

Помочь 60-летнему пострадавшему было уже нельзя. Более того, оказалось, что в него стрелял его отец — 85-летний Уэйн Итон. Пенсионер был задержан на месте преступления.

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Полицейские признались, что пока в деле царит «полный бардак», потому что они даже не способны предположить, каким мог быть мотив поступка Итона-старшего. Дочь Троя Итона написала в социальных сетях, что он был «очень справедливым человеком», активно участвовал в жизни сообщества, и именно благодаря ему в Ковингтоне регулярно проходил рыболовный турнир.

Ранее сообщалось, что в Индии девушка с помощью бойфренда расправилась с отцом, который выступал против ее отношений. Перед этим мужчина запретил дочери встречаться с возлюбленным.

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      Никита Савин
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