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13:59, 17 июля 2024Бывший СССР

Алаудинов заявил об установке ВСУ бить только по мирным гражданам

Алаудинов: у ВСУ есть установка бить только по мирным гражданам
СюжетНаселение России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили установку бить только по российским мирным гражданам и населенным пунктам. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«Получается, что, получив такое количество вооружения, у них есть четкая установка бить только по населенным пунктам, по мирным гражданам, нанося максимальный ущерб именно мирному населению», — заявил Алаудинов.

По его словам, такое происходит из-за понимания украинскими военными невозможности победить ВС России на передовой и показывает состояние агонии подразделений ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024 году есть все предпосылки. Он добавил, что не стоит ставить ход боевых действий в зависимость от действий политиков, которые могут на это повлиять.

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      Валентин Карант
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