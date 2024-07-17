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15:42, 17 июля 2024Культура

Американская певица пьяной исполнила гимн США перед бейсбольным матчем

Певица Ингрид Эндресс пьяной спела гимн США на бейсболе

Фото: Harrison McClary / Reuters

Американская кантри-певица Ингрид Эндресс пьяной спела гимн США перед бейсбольным матчем. Звезда призналась в этом в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» заявила, что выступила на соревновании Home Run Derby нетрезвой и ложится в реабилитационный центр. «Это была не я вчера вечером. Я приношу свои извинения MLB (Главной лиге бейсбола), всем фанатам и стране, которую я так люблю, за такое исполнение», — написала она.

Кадры с выступлением Эндресс на ежегодном матче завирусились в сети. Певица не попадала в ноты и стала предметом насмешек со стороны юзеров.

Ранее представители американского певца Джастина Тимберлейка ответили на слухи о его нетрезвом выходе на сцену.

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      Мария Рюрикова
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