Американская певица пьяной исполнила гимн США перед бейсбольным матчем

Певица Ингрид Эндресс пьяной спела гимн США на бейсболе

Американская кантри-певица Ингрид Эндресс пьяной спела гимн США перед бейсбольным матчем. Звезда призналась в этом в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» заявила, что выступила на соревновании Home Run Derby нетрезвой и ложится в реабилитационный центр. «Это была не я вчера вечером. Я приношу свои извинения MLB (Главной лиге бейсбола), всем фанатам и стране, которую я так люблю, за такое исполнение», — написала она.

Кадры с выступлением Эндресс на ежегодном матче завирусились в сети. Певица не попадала в ноты и стала предметом насмешек со стороны юзеров.

Ранее представители американского певца Джастина Тимберлейка ответили на слухи о его нетрезвом выходе на сцену.