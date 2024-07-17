Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:37, 17 июля 2024Мир

Бывшая участница президентской гонки в США выразила поддержку Трампу

Бывшая конкурентка Трампа по Республиканской партии выразила ему поддержку
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Annabelle Gordon / CNP / Me / Global Look Press

Бывшая участница президентской гонки в Соединенных Штатах Никки Хейли выразила поддержку кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу на предстоящих выборах. Об этом она заявила в ходе второго дня работы национального съезда Республиканской партии в Милуоки, пишет ТАСС.

«Трамп попросил меня выступить на этом съезде во имя единства. Это было любезное приглашение, и я с радостью его приняла. Прежде всего, я хочу внести полную ясность: Трамп пользуется моей полной поддержкой», — уточнила Хейли.

Она также призвала республиканцев к объединению вокруг их кандидата, чтобы нанести поражение Демократической партии и «спасти Америку».

Ранее издание Foreign Policy написало, что страны Запада все больше сомневаются в политической системе США после покушения на Трампа. В частности, по мнению европейских дипломатов, после президентских выборов американское общество может погрузиться во внутренний политический конфликт, который лишит Вашингтон влияния на международные дела.

В свою очередь, американский бизнесмен Дональд Трамп-младший в интервью западным СМИ заявил, что покушение на митинге в Пенсильвании изменило его отца и будет иметь долгосрочное влияние на бывшего президента Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник теракта в «Крокус Сити Холле» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Что стало причиной потасовки?

      Трамп проведет митинг в Мичигане спустя неделю после покушения

      Байден допустил собственный выход из предвыборной гонки

      Бывшая участница президентской гонки в США выразила поддержку Трампу

      Фитнес-тренер рассказала о пользе ягодичного мостика

      Открыта новая маломассивная галактика Ворон А

      В российском городе спасли проведшего пол дня в воде пьяного мужчину

      Над Харьковом заметили самолет ВВС Великобритании

      Голландская журналистка оценила влияние санкций на магазины Москвы

      Участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше