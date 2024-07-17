Бывшая участница президентской гонки в США выразила поддержку Трампу

Бывшая конкурентка Трампа по Республиканской партии выразила ему поддержку

Бывшая участница президентской гонки в Соединенных Штатах Никки Хейли выразила поддержку кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу на предстоящих выборах. Об этом она заявила в ходе второго дня работы национального съезда Республиканской партии в Милуоки, пишет ТАСС.

«Трамп попросил меня выступить на этом съезде во имя единства. Это было любезное приглашение, и я с радостью его приняла. Прежде всего, я хочу внести полную ясность: Трамп пользуется моей полной поддержкой», — уточнила Хейли.

Она также призвала республиканцев к объединению вокруг их кандидата, чтобы нанести поражение Демократической партии и «спасти Америку».

Ранее издание Foreign Policy написало, что страны Запада все больше сомневаются в политической системе США после покушения на Трампа. В частности, по мнению европейских дипломатов, после президентских выборов американское общество может погрузиться во внутренний политический конфликт, который лишит Вашингтон влияния на международные дела.

В свою очередь, американский бизнесмен Дональд Трамп-младший в интервью западным СМИ заявил, что покушение на митинге в Пенсильвании изменило его отца и будет иметь долгосрочное влияние на бывшего президента Соединенных Штатов.