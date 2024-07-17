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02:26, 17 июля 2024Мир

Cын Трампа сообщил об изменениях в отце после покушения

Cын Трампа сообщил, что покушение на митинге в Пенсильвании изменило его отца
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший в интервью Axios заявил, что покушение на митинге в Пенсильвании изменило его отца и будет иметь долгосрочное влияние на бывшего президента Соединенных Штатов.

По его мнению, эти изменения проявят себя в том числе в тональности публичных выступлений. Сын бывшего американского лидера добавил, что покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны секретных служб.

Трамп-младший рассказал, что ловил рыбу во Флориде, когда узнал о стрельбе. Он полтора часа не мог дозвониться до отца. Бизнесмен назвал это «тяжелым моментом». По его словам, почти сразу после покушения к нему домой прибыли сотрудники правоохранительных органов с целью обеспечения его безопасности.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что страны Запада все больше сомневаются в политической системе США после покушения на Трампа. В частности, по мнению европейских дипломатов, после президентских выборов американское общество может погрузиться во внутренний политический конфликт, который лишит Вашингтон влияния на международные дела.

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      Марина Совина
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