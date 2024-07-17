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06:04, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка запретила свекрови видеться с внучкой из-за неожиданного поступка во время родов

Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей, как запретила свекрови и свекру видеться с внучкой. По словам девушки, причиной такого решения стал неожиданный поступок родителей ее мужа во время родов.

Автор поста написала, что недавно родила дочь Лили. Девушка отметила, что мать ее мужа Карен и его отец Боб всегда были навязчивыми. Родители супруга настаивали на том, чтобы присутствовать в палате рассказчицы во время ее родов, от чего она категорически отказывалась.

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«Когда я начала рожать, мы с мужем вместе отправились в больницу. Все шло хорошо, но вдруг в палату ворвались Карен и Боб. У меня были схватки, сильная боль, и вдруг они начали выкрикивать мне в лицо слова поддержки и снимать процесс на камеру», — пожаловалась автор публикации.

Героиня истории отметила, что во время родов начала просить родителей мужа уйти из палаты, но они заявили, что имеют право находиться там. В итоге медперсонал вывел их из палаты. «Это вызвало такую суматоху, что мои роды застопорились, в итоге мне понадобилось экстренное кесарево сечение», — написала она.

Рассказчица добавила, что Карен и Боб не попросили у нее прощения за случившееся. По ее словам, они опубликовали в соцсетях пост о рождении внучки, сопроводив его снимками, которые они сделали без разрешения во время родов. В итоге девушка запретила родителям мужа навещать внучку до тех пор, пока они не попросят прощения.

В комментариях под постом комментаторы назвали неприемлемым поведение родственников рассказчицы. Многие также рекомендовали автору подать в суд на родителей мужа, так как они опубликовали ее снимки без согласия, а также спровоцировали кесарево сечение.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как получила странный подарок от матери своего жениха. В результате девушка решила отменить свадьбу.

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      Олег Давыдов
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