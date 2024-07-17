Растоптавший православный крест блогер из Дагестана раскаялся в содеянном

Допрос растоптавшего православный крест блогера из Дагестана попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, что во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также извинился перед всеми, чьи чувства оскорбил своим прямым эфиром, и пообещал, что больше такого не повторится.

В ведомстве рассказали, что дома у фигуранта прошел обыск, во время которого у него изъяли мобильный телефон и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

12 июля блогер во время прямой трансляции на своей странице в одной из социальных сетей растоптал христианский крест. На кадрах видно, как стример оскверняет крест и высказывает оскорбления в адрес верующих. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Мужчину задержали.