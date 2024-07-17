Два человека стали жертвами атаки ВСУ по гражданскому автомобилю в российском регионе

ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, жертвами стали два человека

Два человека стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, FPV-дрон ВСУ атаковали гражданский легковой автомобиль, в котором находилась семейная пала. Спасти водителя и пассажира не удалось.

ЧП произошло в районе хутора Церковный. Расстояние от этого населенного пункта по прямой составляет около девяти километров.

Ранее Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населенных пунктов Белгородской области, в которых из-за ударов со стороны Украины складывается наиболее сложная ситуация. В Кремле подтвердили, что решение властей региона связано с атаками ВСУ.