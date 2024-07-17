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20:08, 17 июля 2024Наука и техника

Иммунолог рассказал об эффективности нового лекарства от ВИЧ

Иммунолог Крючков: говорить о полной победе над ВИЧ рано

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Новый препарат от ВИЧ «Ленакапавир» с предварительно заявленной эффективностью в 100 процентов поможет намного лучше профилактировать смертельно опасное заболевание, хотя говорить о полной победе над вирусом еще рано. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Методы лечения и профилактики ВИЧ основаны на прерывании того или иного этапа жизненного цикла вируса. Предотвращается его интеграция в клетки, есть много препаратов, блокирующих механизмы репликации, есть те, которые предотвращают сборку полуготовых вирусных частиц. Подходов много, они хорошо работают. Но проблема в развитии резистентности вируса: постепенно отбираются варианты, устойчивые к препаратам, потому ученым постоянно приходится придумывать что-то новое», — объяснил Крючков.

«Ленакапавир», по его словам, — первый в своем классе препарат, который показал такую высокую эффективность в доконтактной профилактике. Его преимуществом также является и то, что принимать препарат нужно значительно реже, чем аналоги.

«Есть схемы, предусматривающие ежедневный прием медикаментов. Недавно появился препарат, который можно принимать раз в один-два месяца, но не реже. Ленакапавир — это одна инъекция раз в полгода», — рассказал иммунолог.

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Несмотря на то что, как считает Крючков, итоговая эффективность препарата после всех испытаний будет несколько ниже заявленных сегодня 100 процентов, механизм его действия уже внушает надежду. И все же до полной победы над ВИЧ, подчеркнул иммунолог, еще далеко.

«Ленакапавир может использоваться для лечения, но пока речь только о профилактике. Действительно, есть несколько случаев полного излечения ВИЧ или по крайней мере длительной и стойкой ремиссии, но лечение там было крайне тяжелым и небезопасным, применяться массово оно не может. Есть также методы генетической терапии, которая проходит ранние испытания. И существует надежда, что у кого-то с ее помощью можно будет добиться излечения, но пока утверждать этого мы не можем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее американская компания Gilead Sciences, Inc. заявила о создании вакцины от ВИЧ со стопроцентной эффективностью. После приема нового препарата ни одна из нескольких тысяч женщин, участвовавших в исследовании, не заразилась.

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      Наталия Белова
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