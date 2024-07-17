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13:12, 17 июля 2024Бывший СССР

Полковник спрогнозировал изменения в зоне СВО после одного шага России

Полковник в отставке Матвийчук: управление БПЛА через спутник повлияет на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) через спутник повлияет на ход специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим прогнозом специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что [американский миллиардер и предприниматель] Илон Маск уже предоставляет нашему противнику все его Starlink. Там есть элементы управления беспилотниками в закрытом режиме. Космическая связь более устойчивая и она обеспечивает скрытое управление теми же дронами», — рассказал Матвийчук.

Также военный эксперт отметил, что такая система управления беспилотниками является многоканальной.

«Можно сделать много вариантов управления дронами, которые будут помехозащищенные, и, конечно же, они будут выполнять более устойчивые задачи, которые на них возлагаются», — заключил он.

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Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в России впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник. В рамках эксперимента специалисты наладили управление дроном через космический аппарат. Отмечалось, что такие решения нужны для обеспечения возможности определять местоположение дронов там, где нет других каналов связи.

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