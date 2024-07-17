Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 17 июля 2024Экономика

Известный российский певец сделал ремонт за десятки миллионов рублей

Певец Митя Фомин сделал в квартире ремонт за 30 миллионов рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Известный российский певец Митя Фомин потратил на ремонт в своей московской квартире не менее 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на риелтора Юрия Паршикова.

По его словам, 30 миллионов рублей — сумма, в которую не входит снятие плиты между этажами двухэтажного помещения. Он добавил, что сама недвижимость, которой владеет певец, оценивается в 80-90 миллионов рублей. Фомину принадлежит двухэтажная квартира на Фрунзенской набережной, которую он купил больше 10 лет назад. Ремонтом певец занимался последние два года, недавно он был завершен. Интерьер в помещении выполнен в стиле минимализм, в квартире установлена дорогая мебель, а также функциональная лестница.

Ранее стало известно, что российский блогер Гоар Аветисян с аудиторией 12,3 миллиона человек в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подарила квартиру бездомной — бабушке Надежде, которую недавно встретила на улице.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Столтенберг объявил о назначении представителя НАТО на Украине

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Вокруг солнцеподобных звезд обнаружили нейтронные звезды

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Россиянин сделал пожертвования ВСУ и попал под дело ФСБ о госизмене

      В Кремле исключили поздравление Меркель от Путина

      16-летней россиянке вскрыли череп из-за кишащих паразитами кист в мозге

      Популярный блогер Рома Желудь высказался о работе в эскорте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше