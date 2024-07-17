Известный российский певец сделал ремонт за десятки миллионов рублей

Певец Митя Фомин сделал в квартире ремонт за 30 миллионов рублей

Известный российский певец Митя Фомин потратил на ремонт в своей московской квартире не менее 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на риелтора Юрия Паршикова.

По его словам, 30 миллионов рублей — сумма, в которую не входит снятие плиты между этажами двухэтажного помещения. Он добавил, что сама недвижимость, которой владеет певец, оценивается в 80-90 миллионов рублей. Фомину принадлежит двухэтажная квартира на Фрунзенской набережной, которую он купил больше 10 лет назад. Ремонтом певец занимался последние два года, недавно он был завершен. Интерьер в помещении выполнен в стиле минимализм, в квартире установлена дорогая мебель, а также функциональная лестница.

Ранее стало известно, что российский блогер Гоар Аветисян с аудиторией 12,3 миллиона человек в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подарила квартиру бездомной — бабушке Надежде, которую недавно встретила на улице.