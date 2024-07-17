Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:34, 17 июля 2024Наука и техника

Китай перенес запуск миссии по отклонению орбиты астероида

Китай перенес на 2027 год запуск миссии по отклонению орбиты астероида

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай перенес запуск миссии, предполагающей демонстрацию возможностей по отклонению орбиты астероида. Об этом сообщает SpaceNews.

Изначально запуск миссии был запланирован на 2025 год. Теперь он перенесен на 2027-й. Как заявил на 45-й Научной ассамблее Комитета по космическим исследованиям чиновник Ли Минтао из Национального центра космических наук Китайской академии наук, у миссии будет новая цель — астероид 2015 XF261, а не небесное тело 2019 VL, как планировалось ранее. У обоих астероидов примерно равные диаметры — около 30 метров.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В ходе миссии предполагается запуск двух космических аппаратов. Один из них столкнется с астероидом, тем самым изменив его траекторию, тогда как другой будет осуществлять наблюдение за происходящим. Если миссия будет запущена в 2027 году, то к астероиду она прибудет в начале 2029-го. Столкновение с астероидом ожидается в апреле того же года, когда 2015 XF261 будет находиться на расстоянии около 7 миллионов километров от Земли.

В ноябре 2021 года в интересах НАСА с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в штате Калифорния была запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART), который в сентябре 2022-го столкнулся с астероидом Дидим B, тем самым изменив траекторию его движения.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Бурунов задумался о пересадке волос

      России предсказали сокращение трудоспособного населения

      Россиян предупредили о росте цен на иностранные товары с маркетплейсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше