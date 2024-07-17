Китай приостановил консультации с США по одному вопросу

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня

Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американского оружия Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает China News.

«США игнорировали неоднократные заявления Китая, продолжали продавать оружие Тайваню и предприняли ряд негативных действий, которые подорвали взаимное доверие между двумя сторонами. Поэтому было принято решение приостановить переговоры и провести новый раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — отметил представитель.

Линь Цзянь подчеркнул, что ответственность за случившееся «полностью лежит на США». Однако он добавил, что Пекин готов поддерживать контакты с Вашингтоном по вопросам международного контроля над вооружениями «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

2 мая портал Semafor со ссылкой на комментарий Государственного департамента США сообщил, что Пекин отказался от дальнейших консультаций с Вашингтоном по контролю над ядерным оружием с момента последних переговоров в ноябре 2023 года.

