Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 17 июля 2024Мир

Китай приостановил консультации с США по одному вопросу

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня

Фото: Ann Wang / Reuters

Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американского оружия Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает China News.

«США игнорировали неоднократные заявления Китая, продолжали продавать оружие Тайваню и предприняли ряд негативных действий, которые подорвали взаимное доверие между двумя сторонами. Поэтому было принято решение приостановить переговоры и провести новый раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — отметил представитель.

Линь Цзянь подчеркнул, что ответственность за случившееся «полностью лежит на США». Однако он добавил, что Пекин готов поддерживать контакты с Вашингтоном по вопросам международного контроля над вооружениями «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

2 мая портал Semafor со ссылкой на комментарий Государственного департамента США сообщил, что Пекин отказался от дальнейших консультаций с Вашингтоном по контролю над ядерным оружием с момента последних переговоров в ноябре 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

      Суд ЕС сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин

      Ослепший на СВО боец пожаловался на забвение и отсутствие выплат

      50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото в откровенном купальнике

      В Дагестане блогер на камеру растоптал православный крест и поплатился

      Китай приостановил консультации с США по одному вопросу

      В России впервые наладили управление дроном через спутник

      Бывшая коллега пермского людоеда описала того словами «его самого можно съесть»

      На Украине начнут определять военнообязанных по принципу таргетированной рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше