«Лучшая эскортница Австралии» обвинила соотечественников в неумении заниматься сексом

Порномодель, которая выиграла в номинации «Лучшая эскортница года Австралии» премии Australian Adult Industry Awards, рассказала, что мужчины-австралийцы плохи в сексе. Об этом она рассказала News.com.au.

28-летняя Катия Кортес заявила о неумении соотечественников доставлять партнершам удовольствие. «Как их жены, девушки и женщины в целом мирятся с этим?» — спросила модель. Она обвинила мужчин в том, что они не воспринимают порно как образовательный инструмент и не задают нужных вопросов. По мнению порномодели, мужчинам следует узнавать у партнерш, что тем нравится в сексе. «Многие мужчины считают, что всем женщинам нравятся одни и те же вещи», — пожаловалась Кортес.

Порномодель отметила, что многие австралийцы до сих пор не знают, где находится клитор. По ее словам, они также думают, что женщины могут испытывать оргазм по команде. Она утверждает, что до сих пор встречает мужчин, которые не знают других поз для секса, кроме миссионерской.

Кортес призвала австралийцев осознать, что «секс — это улица с двусторонним движением», поэтому для достижения удовольствия стараться должны оба партнера.

Ранее сообщалось, что «лучшая эскортница Австралии» назвала причины популярности секс-услуг. Она рассказала, что одной из них является время: ее клиентам некогда знакомиться с девушками ради секса на одну ночь.

