Медведев назвал главную отличительную черту западных политиков

Медведев: умение врать является главной отличительной чертой западных политиков

Умение постоянно врать является главной отличительной чертой западных политиков. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

Главная отличительная черта западных политиканов — умение безостановочно врать, что называется, на голубом глазу, не краснея и не меняя каменного выражения лица. Даже если их припирают к стенке свидетельствами и доказательствами», — подчеркнул Медведев.

В качестве примера он привел расширение Североатлантического альянса (НАТО) на Восток. По словам зампреда Совбеза, Запад регулярно обещал не делать этого, а сейчас опровергает подобные заявления.

Ранее Медведев заявил, что Россия могла вступить в НАТО после распада СССР, такой сценарий был вполне вероятен. Однако события в Югославии и бомбардировки Белграда «окончательно развеяли былые иллюзии».