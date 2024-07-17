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00:17, 17 июля 2024Россия

Медведев рассказал о возможном вступлении России в НАТО

Медведев: Россия могла вступить в НАТО после распада СССР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

РФ могла вступить в Североатлантический альянс (НАТО) после распада СССР, такой сценарий был вполне вероятен. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

«После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий», — сказал Медведев.

Он отметил, что тогда шанс был упущен. Последовавшие события в Югославии и бомбардировка Белграда «окончательно развеяли былые иллюзии». При этом, по мнению зампреда Совбеза, Россию бы в любом случае не приняли в НАТО.

Ранее Медведев заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО.

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