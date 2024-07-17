Медведев показал кадры с российского военного полигона

Медведев посетил полигон под Воронежем и обсудил доукомплектование ВС России

Заместитель председателя Совета безопаснсости (СБ) России Дмитрий Медведев посетил военный полигон под Воронежем и обсудил доукомплектование Вооруженных сил России контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Политик опубликовал кадры посещения полигона. На них видно, как Медведев посещает столовую, место испытания дронов, а также учебный класс подготовки пилотов беспилотников. Также зампред СБ осмотрел жилые помещения полигона, пункт выдачи обмундирования, после лично побеседовал с военнослужащими и наградил их.

Во время посещения полигона на Медведеве была надета куртка камуфляжного цвета с шевронами в виде флага России, герба Минобороны и логотипа Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев дал большое интервью, в котором порассуждал о НАТО, судьбе Украины и обратился к экс-лидеру Pink Floyd.