Дмитрий Медведев дал большое интервью. Он порассуждал о НАТО, судьбе Украины и обратился к экс-лидеру Pink Floyd

Медведев в интервью АиФ: шанс России вступить в НАТО после распада СССР упущен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью газете «Аргументы и факты». Издание опубликовало текст беседы в среду, 17 июля.

В интервью Медведев порассуждал об отношениях России с Украиной и ее будущем, о взаимодействии Москвы с НАТО, а также обратился с предложением к экс-лидеру группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу.

Медведев заявил, что конфликт с Украиной был неизбежен

По словам Медведева, США и их союзники хотели лишь сдерживания России и ее поражения. При этом Москва не получила со стороны НАТО никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета.

Напротив, в ответ проявилось маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути — гражданскую войну. А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Как считает политик, точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию (СВО) раньше, нельзя. С одной стороны, киевским властям «можно было свернуть шею еще» в 2000-х годах, отстранив от власти продажных украинских политиков. Однако 20 лет назад Россия не была готова к проведению СВО. Сейчас, по его мнению, ситуация совершенно другая, и Москва лучше подготовлена в военном плане.

Медведев напомнил, что Россия долгое время кормила людей на Украине и всячески помогала ей, демонстрируя готовность решать проблемы на основе уважения. Москва рассчитывала на аналогичное отношение, однако ожидания не оправдались, заметил он.

По его мнению, Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях по аналогии с тем, как Советский Союз в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии.

Медведев усомнился в членстве Украины в НАТО

Говоря о вступлении Украины в НАТО в 2034 году, Медведев допустил, что она к этому времени может перестать существовать.

Он считает, что обещания о вступлении Украины в «натовский рай», никогда никакого значения не имели, а интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России.

Никому в СССР не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев считает бессмысленным переговоры с Западом

Медведев рассказал, что Россия после распада СССР сближалась с Западом и могла вступить в НАТО. Но тогда шанс был упущен, поскольку последовавшие события в Югославии и бомбардировка Белграда «окончательно развеяли былые иллюзии». При этом, считает он, Россию бы в любом случае не приняли в альянс.

По его мнению, для Москвы бессмысленно вести переговоры с западными странами, так как они находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России.

Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами — тяжелозадые недалекие вассалы США Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев назвал умение врать отличительной чертой западных политиков, «на голубом глазу, не краснея и не меняя каменного выражения лица».

В качестве примера он привел расширение НАТО на восток. По словам зампреда Совбеза, Запад регулярно обещал не делать этого, а сейчас опровергает подобные заявления. Поэтому, считает Медведев, с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, поскольку все ключевые решения в альянсе принимают США. Россия же будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, заверил зампред Совбеза РФ.

Медведев пообещал ответ на продвижение «шкурных интересов» НАТО

Политик подчеркнул, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако будет противодействовать на любые его попытки продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ. При этом чем больше будет таких попыток, «тем жестче станут наши ответы», отметил он.

Разлетится ли от этого в клочья вся планета, зависит исключительно от благоразумия «той» стороны. Пока что она его, к сожалению, не проявляет. Поведение лидеров НАТО сегодня напоминает хаотический танец нежити, инфернальные трупные пляски перед краем разверзнувшейся перед человечеством адской бездны Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев отметил, что сейчас Россия намного сильнее, чем 20 лет назад, и лучше подготовлена к конфликту с Западом. При этом Москва делает ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь.

Мы считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зампред Совбеза также указал на право России как ядерной державы ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету. Он подчеркнул, что власти страны осознают свою историческую ответственность и стремятся предотвратить глобальную катастрофу.

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

Также Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции (СВО) на Украине.