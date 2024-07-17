Россия заявила о бессмысленности вести переговоры с Западом

Медведев: Запад находится под управлением США, вести переговоры бессмысленно

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил о бессмысленности вести переговоры с Западом.

По его мнению, западные страны находятся в зависимости от Соединенных Штатов и стремятся нанести ущерб России. Он считает, что вести переговоры не с кем и не о чем.

«Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами — тяжелозадые недалекие вассалы США», — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что умение постоянно врать является главной отличительной чертой западных политиков. В качестве примера он привел расширение Североатлантического альянса на Восток. По его словам, Запад регулярно обещал не делать этого, а сейчас опровергает подобные заявления.