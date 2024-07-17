Медведев: Россия лучше подготовлена к конфликту с Западом, чем 20 лет назад

Россия на данный момент намного сильнее, чем 20 лет назад, и лучше подготовлена к конфликту с Западом. При этом Москва делает ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь, рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

По его словам, «свернуть шею» режиму в Киеве можно было еще в нулевые годы. Однако такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи.

«Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту. При этом мы считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств», — подчеркнул Медведев.

Россия выступает за справедливый и многополярный миропорядок, резюмировал зампред СБ.

В интервью Медведев также рассказал, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО. Зампред СБ России считает, что обещания о вступлении Украины в «натовский рай», никогда никакого значения не имели.

При этом Дмитрий Медведев добавил, что точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию (СВО) раньше, нельзя.