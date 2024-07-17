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00:31, 17 июля 2024Россия

Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО

Медведев заявил, что Украине никогда не стать членом НАТО
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его мнению, интерес Североатлантического альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России. «Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса», — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что Москва не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако любые его попытки продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ будут встречать противодействие.

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      Марина Совина
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