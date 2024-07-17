Медведев заявил, что Украине никогда не стать членом НАТО

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его мнению, интерес Североатлантического альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России. «Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса», — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что Москва не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако любые его попытки продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ будут встречать противодействие.