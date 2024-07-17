Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:33, 17 июля 2024Россия

Медведев выступил за принуждение Киева к миру только на условиях России

Медведев: Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. По аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту aif.ru.

«Никому в СССР не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же», — уточнил он.

Зампред Совбеза также добавил, что главной отличительной чертой «западных политиканов» является их умение «безостановочно врать». В качестве одного из примеров Медведев привел решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки после смены президента в США.

Ранее Дмитрий Медведев в интервью заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО. Он считает, что обещания о вступлении Украины в «натовский рай», никогда никакого значения не имели.

Кроме того, Медведев отметил, что точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию раньше, нельзя. По его словам, 20 лет назад Россия не была готова к проведению СВО. Сейчас, по его мнению, ситуация совершенно другая и Москва лучше подготовлена в военном плане.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о бессмысленности вести переговоры с Западом

      На Западе рассказали об отношении американцев к покушению на Трампа

      39-летний мужчина пожаловался на отсутствие интереса к сексу и получил совет

      «Лучшая эскортница Австралии» обвинила соотечественников в неумении заниматься сексом

      Медведев рассказал о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

      В Иране отвергли обвинения в покушении на Дональда Трампа

      Закон о запрете ваххабизма в Дагестане назвали неработающим

      Кабина САО «Мальва» выдержала прямое попадание ракеты HIMARS

      Медведев выступил за принуждение Киева к миру только на условиях России

      В Германии выступили против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше