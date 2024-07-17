Медведев выступил за принуждение Киева к миру только на условиях России

Медведев: Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях

Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. По аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту aif.ru.

«Никому в СССР не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же», — уточнил он.

Зампред Совбеза также добавил, что главной отличительной чертой «западных политиканов» является их умение «безостановочно врать». В качестве одного из примеров Медведев привел решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки после смены президента в США.

Ранее Дмитрий Медведев в интервью заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО. Он считает, что обещания о вступлении Украины в «натовский рай», никогда никакого значения не имели.

Кроме того, Медведев отметил, что точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию раньше, нельзя. По его словам, 20 лет назад Россия не была готова к проведению СВО. Сейчас, по его мнению, ситуация совершенно другая и Москва лучше подготовлена в военном плане.