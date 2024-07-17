Медведев рассказал о неизбежности конфликта с Украиной

Медведев: конфликт с Украиной стал неизбежным с приходом к власти неонацистов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам» высказался о неизбежности конфликта с Украиной.

Как отметил Медведев, США и их союзники хотели лишь сдерживания России и ее поражения. При этом Москва не получила никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета со стороны НАТО.

«Напротив, в ответ проявилось маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути — гражданскую войну. А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала», — заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением либо Украины, либо Североатлантического альянса.

По итогам вашингтонского саммита НАТО его участники заявили, что по мере реализации Киевом необходимых реформ альянс продолжит поддерживать его «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей в себя членство в НАТО». Однако альянс «будет в состоянии» пригласить Украину, лишь когда все союзники согласятся с этим.