Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:05, 17 июля 2024Россия

Медведев рассказал о помощи России Украине

Медведев: Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

РФ долгое время кормила людей на Украине и всячески помогая ей, демонстрируя готовность решать проблемы на основе уважения. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

«Россия демонстрировала готовность решать даже самые острые вопросы на основе уважения к партнерам. Помогала Украине, по сути — кормила долгие годы людей на территории этого искусственного образования», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что Россия рассчитывала на аналогичное отношение, однако ожидания не оправдались.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением либо Украины, либо Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о бессмысленности вести переговоры с Западом

      49-летняя Ева Лонгория в купальнике попала в объектив папарацци

      Борис Джонсон выложил фото с Трампом

      Медведев прокомментировал назначение нового генсека НАТО

      Медведев рассказал о неизбежности конфликта с Украиной

      Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

      Стали известны подробности травмы Месси в финале Кубка Америки

      Медведев заявил о высоком уровне подготовки России к конфликту с Западом

      Занявшаяся оральным сексом с 400 мужчинами порномодель пожаловалась на отсутствие любви

      Медведев назвал главную отличительную черту западных политиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше