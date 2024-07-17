Медведев: Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей

РФ долгое время кормила людей на Украине и всячески помогая ей, демонстрируя готовность решать проблемы на основе уважения. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

«Россия демонстрировала готовность решать даже самые острые вопросы на основе уважения к партнерам. Помогала Украине, по сути — кормила долгие годы людей на территории этого искусственного образования», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что Россия рассчитывала на аналогичное отношение, однако ожидания не оправдались.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением либо Украины, либо Североатлантического альянса.