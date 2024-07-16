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00:52, 17 июля 2024Мир

Медведев прокомментировал назначение нового генсека НАТО

Медведев: для России с Рютте на должности генсека НАТО ничего не изменится

Фото: Johanna Geron / Reuters

Для Москве с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

По словам политика, все ключевые решения в альянсе принимают Соединенные Штаты. Россия же будет и дальше отстаивать свои национальные интересы.

Ранее Медведев рассказал, что генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен должны ждать максимальные провалы и чудовищные проблемы.

Послы Североатлантического альянса утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО 26 июня.

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      Юлия Мискевич
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