Министр обороны Германии выразил раздражение недостатку помощи Украине в бюджете страны

Писториус счел недостаточными объемы помощи Украине в проекте бюджета

Четыре миллиарда евро для Украины в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь является слишком малой суммой, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, этой суммы мне недостаточно. Я уже говорил, что меня это раздражает», — сказал он.

При этом главы Минобороны выразил надежду, что вскоре можно будет рассчитывать на доходы с замороженных российских активов.

Ранее немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.

План предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии стане обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.