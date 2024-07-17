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07:17, 17 июля 2024Россия

Минобороны России сообщило о захвате позиций ВСУ штурмовиками

Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен солдат ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Штурмовые подразделения группировки «Север» захватили и зачистили украинские позиции, взяв в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинские военные предприняли очередную попытку атаковать позиции российских войск и «встретили ожесточенный отпор». В Минобороны сообщили, что передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. «По боевикам было нанесено огневое поражение. После работы операторов дронов, позиции боевиков начинают зачищать штурмовики», — сообщили в министерстве.

В сообщении Минобороны также говорится, что разведчики с дронов сопровождали прохождение группы по позициям украинских войск. Это помогло координировать действия с воздуха.

Ранее российские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное. По данным Минобороны, в настоящее время там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии.

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      Марина Совина
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