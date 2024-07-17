Москвичам пообещали «погодное дежавю»

Синоптик Позднякова призвала жителей столицы готовиться к грозам

В Москве в ночь на четверг, 18 июля, а также в ночь на пятницу, 19 июля, ожидаются дожди с грозами. Об этом у себя в Telegram-канале написала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг в течение дня и в ночь на пятницу в столичном регионе ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра до 12-17 метров в секунду, предупредила синоптик. Погода в конце рабочей недели будет «сложной», поскольку антициклон сдаст позиции под натиском атлантического циклона и его атмосферных фронтов.

В среднем к вечеру пятницы в Москве выпадет 20-25 миллиметров осадков, местами их уровень достигнет 50-70 миллиметров. По словам синоптика, такие различия по территории региона характерны для летних процессов. Позднякова также заявила, что в 2023 году в эти же дни в Москве на метеостанции ВДНХ выпало 43 миллиметра осадков, то есть половина месячной нормы. «Просто погодное "дежавю"», — прокомментировала она.

Ранее синоптики Гидрометцентра предсказали в Москве в среду, 17 июля, температуру до плюс 30-32 градуса, ночью — до плюс 18 градусов. Также москвичам пообещали дождь с грозой в ночь на четверг, 18 июля.