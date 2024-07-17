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07:59, 17 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали грозу

Гидрометцентр: в Москве пройдет дождь с грозой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В ночь на четверг, 18 июля, в Москве пройдет дождь с грозой. Осадки жителям столице пообещали специалисты Гидрометцентра России, об этом говорится на сайте организации.

В течение среды температура воздуха в Москве прогреется до плюс 30-32 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура днем достигнет 27-32 градусов тепла, ночью — 15 градусов тепла.

Дожди обрушатся на регион ночью. Ожидаются кратковременные осадки и местами сильный ветер с грозой. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву вернутся «тропические» ночи.

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      Александра Качан
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