Москвичам пообещали грозу

Гидрометцентр: в Москве пройдет дождь с грозой

В ночь на четверг, 18 июля, в Москве пройдет дождь с грозой. Осадки жителям столице пообещали специалисты Гидрометцентра России, об этом говорится на сайте организации.

В течение среды температура воздуха в Москве прогреется до плюс 30-32 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура днем достигнет 27-32 градусов тепла, ночью — 15 градусов тепла.

Дожди обрушатся на регион ночью. Ожидаются кратковременные осадки и местами сильный ветер с грозой. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву вернутся «тропические» ночи.