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08:02, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина подшутил над невестой и столкнулся с неожиданной реакцией

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей, как подшутил над невестой и столкнулся с ее неожиданной реакцией. По словам мужчины, его возлюбленная предложила отменить свадьбу.

Автор поста написал, что недавно во время приготовления ужина невеста начала кусать его за шею, и в ответ он пошутил о том, что обычно ему сложно добиться от нее интимной близости. «У нее низкое либидо по сравнению со мной из-за проблем со здоровьем, которые также мешают ей получать удовольствие от секса», — отметил герой истории.

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Мужчина добавил, что невеста очень расстроилась из-за его комментария. «Когда я поднял эту тему пару часов спустя, чтобы попытаться загладить свою вину, она предложила мне либо найти кого-нибудь, с кем я мог бы заниматься сексом, либо отменить свадьбу», — рассказал он.

Герой истории признался, что не хочет расставаться с девушкой после пяти лет отношений. «Несмотря на то, что у нас мало секса, она удовлетворяет практически все другие мои потребности. Открытые отношения были бы просто более медленной смертью для нас», — подчеркнул он.

В комментариях под постом многие предположили, что проблема рано или поздно разрушила бы отношения пары. «Если секс важен для вас, независимо от того, насколько она идеальна во всем другом, вы будете страдать», — написал один из комментаторов.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как он узнал о неожиданном увлечении возлюбленной. В результате он решил расстаться с девушкой.

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      Олег Давыдов
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