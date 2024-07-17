Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

Депутат Рады Цымбалюк: ТЦК не будет вручать повестки на улице

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата на Украине) не будут вручать повестки на улицах, а планируют направлять их по адресу регистрации. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Михаил Цымбалюк, его слова передает издание «Страна.ua».

«Вообще большинство граждан сотрудники местных ТЦК и СП не будут беспокоить, повестки будут посылать по месту регистрации», — заявил Цымбалюк. По его словам, вместо этого будет проводиться проверка военно-учетных документов в приложении «Резерв+».

Издание отмечает, что официальные лица Министерства обороны страны не делали подобных заявлений об отказе вручений повесток на улицах.

Ранее стало известно, что на Украине ТЦК будут определять получателей повесток по принципу таргетированной рекламы. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, ТЦК отсеивают интернет-пользователей по критериям, которым соответствуют призывники. После этого через автоматическую систему формируются списки военнообязанных.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Мальчик-богатырь родился в российском городе

      48-летняя российская актриса снялась в бикини

      Риски попадания под санкции главного атомного проекта России и Венгрии оценили

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития рака виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше