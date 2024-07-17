На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

Депутат Рады Цымбалюк: ТЦК не будет вручать повестки на улице

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата на Украине) не будут вручать повестки на улицах, а планируют направлять их по адресу регистрации. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Михаил Цымбалюк, его слова передает издание «Страна.ua».

«Вообще большинство граждан сотрудники местных ТЦК и СП не будут беспокоить, повестки будут посылать по месту регистрации», — заявил Цымбалюк. По его словам, вместо этого будет проводиться проверка военно-учетных документов в приложении «Резерв+».

Издание отмечает, что официальные лица Министерства обороны страны не делали подобных заявлений об отказе вручений повесток на улицах.

Ранее стало известно, что на Украине ТЦК будут определять получателей повесток по принципу таргетированной рекламы. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, ТЦК отсеивают интернет-пользователей по критериям, которым соответствуют призывники. После этого через автоматическую систему формируются списки военнообязанных.