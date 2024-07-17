На Украине прокомментировали возможную отставку премьера

«Страна.ua»: вероятность отставки премьера Украины Шмыгаля снизилась

Вероятность отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после отъезда в США главы офиса президента Андрея Ермака снизилась. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в украинском руководстве сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Андрей Ермак предлагал поступить радикально. Но потом был другой момент, когда глава офиса уехал в США, а премьер стал ходить к президенту [Украины Владимиру Зеленскому] и как-то смог "открутить" угрожающую для него ситуацию», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что теперь Шмыгаль обсуждает с Зеленским возможность кадровых перемен в правительстве.

Ранее в украинской прессе заявили о желании Зеленского уволить Шмыгаля. По информации журналистов, президент дистанцировался от премьера и игнорирует его.