Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали возможную отставку премьера

«Страна.ua»: вероятность отставки премьера Украины Шмыгаля снизилась

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вероятность отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после отъезда в США главы офиса президента Андрея Ермака снизилась. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в украинском руководстве сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Андрей Ермак предлагал поступить радикально. Но потом был другой момент, когда глава офиса уехал в США, а премьер стал ходить к президенту [Украины Владимиру Зеленскому] и как-то смог "открутить" угрожающую для него ситуацию», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что теперь Шмыгаль обсуждает с Зеленским возможность кадровых перемен в правительстве.

Ранее в украинской прессе заявили о желании Зеленского уволить Шмыгаля. По информации журналистов, президент дистанцировался от премьера и игнорирует его.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Киеву придется это принять». Почему решение Трампа по вице-президенту говорит о планах завершить конфликт на Украине?

      Мужчина поймал древнюю щуку и установил новый рекорд

      Опубликован прогноз по росту ключевой ставки

      Американская газета опубликовала «пророчество» Ванги о конце света в 2025 году

      Ректору БФУ предъявили обвинение в растрате 18 миллионов рублей

      ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

      Москвичам назвали время прекращения египетских ночей

      Ким Кардашьян рассказала о самом странном испробованном ею способе бороться с псориазом

      На Западе назвали угрожающее украинским F-16 российское оружие

      Бывший помощник митрополита РПЦ обокрал его и обвинил в домогательствах. Иерарх заявил, что с него хотят состричь деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше